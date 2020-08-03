В Воронеже изменят маршрут двух автобусов

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:53:54+03:00

По другому будут ходить маршрутки 49м и 77к

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Мэрия Воронежа сообщила об изменении в маршруте двух городских автобусов. С 10 августа изменится схема движения маршруток №№ 49М «Перинатальный центр – ст. Придача» и 77К «ДК Кирова – Петровский сквер» (кольцевой).

49М больше не будет проезжать по улицам Владимира Невского и Хользунова.

Движение автобусов будет направлено от остановки «Перинатальный центр» по улицам Королева, Горина, Олифиренко, Чудесной, 1 Мая, площади Советов, улицам 65 лет Победы, Независимости, Ставонина (до улицы Маршала Голикова), Костомарова, Антонова-Овсеенко, бульвару Победы, улицам Шишкова, 45 Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Вогрэсовскому мосту, Лебедева, Ленинскому проспекту, улицам Героев Стратосферы, Циолковского до остановки «ст. Придача» (без отстоя).

В обратном направлении – по улицам Циолковского, Героев Стратосферы, Вогрэсовскому мосту, улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 45 Стрелковой Дивизии, Шишкова, бульвару Победы, улицам Антонова-Овсеенко, Костомарова, Ставонина (до улицы Маршала Голикова), Независимости, 65 лет Победы, площади Советов, улицам 1 Мая, Чудесной, Олифиренко, Горина, Королева до остановки «Перинатальный центр».

77К больше не будет заезжать к ВАСО. Автобусы будут отправляться от остановки «ДК им. Кирова» по Ленинскому проспекту, улицам Брусилова, Чернавскому мосту, улицам Степана Разина, проспекту Революции (через остановку «Петровский сквер»), площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, ВоГРЭСовскому мосту, улице Лебедева, Ленинскому проспекту до остановки «ДК им. Кирова» (без отстоя).

ИСТОЧНИК KP.RU