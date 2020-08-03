В Воронежской области около 20 тыс заявлений на пособия на детей от 3 до 7 лет признаны незаконными

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:23:37+03:00

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Выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям, которые начали перечислять с 1 июня, проводятся в Воронежской области по графику. В списке семей, которым положены выплаты, более 23 тыс детей.

- На выплаты в Воронежской области подали заявления по 63 000 детей. Среди них есть повторные заявления (подавать их нет необходимости, зачисления проводятся автоматически), а также несостоятельные - заявления от тех, кому выплаты не положены. На сегодняшний момент, почти по половине из обработанных 43 тыс заявлений выплата не положена, - сообщили в региональном правительстве.

На сегодня уже проведены зачисления на сумму 707 млн рублей из согласованных федеральным центром 1,073 млрд.

Кстати, с 1 ноября ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет, введенные указом президента с 1 января 2020 года, можно будет оформлять по упрощенной схеме. Теперь для получения пособия семьям не нужно прикладывать к заявлению документы, содержащие сведения об алиментах - госорганы получат эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, его опубликовали на сайте правительства РФ 2 августа. Напомним, размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Оформить пособие можно в МФЦ или на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU