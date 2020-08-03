Предприниматель из Центрального парка Воронежа попросил защиты у прокурора области
Частный предприниматель, торгующий из павильона на территории Центрального парка, разместил на стене своего киоска плакат с обращением к прокурору Воронежской области. Он просит Александра Гулягина проверить законность действий чиновников, требующих сноса его торгового объекта. Автор сообщения утверждает, что выиграл три арбитражных суда, но ему все равно отключили электричество.
В мэрии Воронежа оперативно отреагировали на заявление предпринимателя и официально прокомментировали его акцию:
- Плакат размещен на нестационарном торговом объекте. Демонтаж этого НТО запланирован на август. Сотрудники и охрана парка разъяснили владельцу объекта варианты передачи обращений, жалоб, заявлений.
ИСТОЧНИК KP.RU