Под Воронежем столкнулись "пятерка" и "семерка": водители погибли

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:52:55+03:00

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За 2 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 104 ДТП. В авариях 13 человек получили травмы, четверо погибли.

Около 12.45 в Таловском районе столкнулись два ВАЗ. Авария произошла на 42-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка».

фото 36.мвд.рф

По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-210534 выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21074 под управлением 45-летнего мужчины.

Оба водителя погибли. 46-летняя пассажирка "семерки" попала в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU