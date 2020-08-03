Под Воронежем столкнулись "пятерка" и "семерка": водители погибли
За 2 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 104 ДТП. В авариях 13 человек получили травмы, четверо погибли.
Около 12.45 в Таловском районе столкнулись два ВАЗ. Авария произошла на 42-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка».
фото 36.мвд.рф
По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-210534 выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21074 под управлением 45-летнего мужчины.
Оба водителя погибли. 46-летняя пассажирка "семерки" попала в больницу с травмами.
Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU