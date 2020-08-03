2020-08-03T10:50:43+03:00
Происшествия

В Воронежской области подпольно собирали боевое оружие

Специалисты ФСБ РФ вместе с коллегами из МВД и Росгвардии в 12 регионах задержали 42 оружейников
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В стране работало 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с ЧПУВ стране работало 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с ЧПУФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Автоматы «АК-74», пистолеты-пулеметы «ППШ» и «Кедр», винтовки и карабины «Мосина», «Сайга», «Тигр», «Mauser», «М-16», пистолеты и револьверы «ТТ», «Glock», «Colt», «Mauser», «Parabellum», «Наган» - это лишь часть того оружия, что создавали в подпольных мастерских по всей стране.

Специалисты Федеральной службы безопасности РФ вместе с коллегами из МВД и Росгвардии изъяли из незаконного оборота 179 единиц огнестрельного оружия. В 12 регионах задержали 42 человек, так или иначе причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги. Также они изготавливали и боеприпасы. «Товар» отправляли в разные регионы.

Нелегальных оружейников задержали в том числе в Воронежской области. Подобные «подразделения» также нашли в Московской области, Республике Дагестан, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Красноярском крае, Амурской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях.

- Пресечена деятельность 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с ЧПУ, - сообщают в пресс-службе ФСБ РФ.

Во время обысков и задержаний также нашли 17 ручных гранат «Ф-1», «РГД-5», «РГО», «РГН», около 15 кг пороха и тротила, 110 детонаторов, свыше 80 тысяч патронов различного калибра и прочие комплектующие оружия.

- Проводятся необходимые следственные действия, назначены криминалистические экспертизы, принимаются процессуальные решения, - комментируют в пресс-службе ФСБ РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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