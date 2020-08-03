Коронавирус в Воронеже: к 3 августа умерли еще 3 пациента
За сутки заразились ковидом еще 89 человек
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Утром 3 августа оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию.
Ковид нашли еще у 89 воронежцев. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 11419 жителей региона. За прошедшие сутки выздоровели 210 пациентов (с начала периода наблюдений - 11241 человек).
К сожалению, печальная статистика пополнилась: от осложнений, вызванных новым вирусом, скончались еще три пациента. С начала эпидемии от коронавируса умерли 97 жителей Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU