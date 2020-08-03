В первую рабочую неделю августа в Воронеже будет жарко

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:00:44+03:00

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Легкое похолодание, захватившее Воронеж в конце июля-начале августа, отступает. В первую рабочую неделю последнего месяца лета в столице Черноземья будет жарко.

3 августа днем на улице будет до + 24 градусов.

Во вторник, 4 августа, еще теплее - до плюс 27-28 градусов.

В среду, 5 августа, до плюс 29-30 градусов.

В четверг, 6 августа, станет по-настоящему жарко - до 31 градуса тепла.

В пятницу, 7 августа, до +28, воздух немного остудит дождь.

Ночами на неделе будет от 13 до 16 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU