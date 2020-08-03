Где в Воронеже отключат горячую воду с 3 августа
Коммунальщики продолжают готовить к осеннее-зимнему сезону теплосети и котельные. В связи с плановым ремонтом в ближайшие дни не будет горячей воды по следующим адресам:
Железнодорожный район
по 7 августа
ул.Минская, 1, 1а, 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35
ул.Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Ленинский пр., 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215
ул.Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а,11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60
ул.25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72
ул.Комсомольская, 27
ул.Серафимовича, 41а
ул.Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а
ул.Суворова, 65
ул.Гаршина, 6, 10,16, 21
ул.Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19
Коминтерновский район
по 12 августа
ул.Миронова, 39
ул.Антонова-Овсеенко, 41
по 13 августа
ул.Независимости, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5
ул.Республиканская, 74
с 4 по 17 августа
ул.45 Стрелковой дивизии, 62а
ул.Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25
пр.Труда, 3, 17, 33, 37, 61
ул.Варейкиса, 72
ул.Урицкого, 66, 66а, 82, 88, 90, 92
Ленинский район
с 4 по 17 августа
ул.Никитинская, 49, 49а
ул.Свободы, 22
ул.Фридриха Энгельса, 74
с 7 по 17 августа
ул.Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а
ул.20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91
ул.Гродненская, 2, 65
ул.Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5
ул.Краснознамённая, 10, 12, 15
ул.Платонова, 7
ул.Свободы, 10, 31
ул.Кольцовская, 70
ул.Куцыгина, 6, 21, 27
ул.Красноармейская, 17, 27, 60
ул.Станкевича, 38, 40
ул.Кирова, 8, 10, 22, 24
ул.Пушкинская, 41, 45
Центральный район
по 13 августа
пр.Революции, 9а
с 4 по 17 августа
ул.Плехановская, 30
ул.Среднемосковская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 27
ул.Ломоносова, 114/4, 114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 118
ул.Морозова, 10, 12
ул.Тимирязева, 10, 12, 12б
ул.Ломоносова, 87
ул.Докучаева, 9
ул.Цюрупы, 9
ул.Кольцовская, 8
ул.Среднемосковская, 6а.
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