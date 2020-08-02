Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Воронеж и Липецк очень похожи, и проблемы у них сходные»

2 Авг. 2020 2020-08-02T20:35:59+03:00

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В Воронеже 1 августа побывала делегация из Липецка во главе с руководителем города Евгенией Уваркиной. В состав делегации вошли также первый заместитель главы администрации города Константин Востриков, председатель департамента образования Светлана Бедрова, председатель департамента градостроительства и архитектуры Виктория Катасонова и другие. Коллеги прибыли к нам для изучения воронежского опыта по привлечению крупных частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры, реализации концессионных соглашений и строительству объектов социальной сферы. Делегацию принял мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Приветствуя гостей, Вадим Кстенин сказал:

- Рад приветствовать вас в нашем городе. Сегодня, надеюсь, покажем вам не только те вещи, которые нам хорошо удаются, но и расскажем о своих проблемах. Я знаю, что проблемы у нас одинаковые, города находятся близко друг к другу, люди похожи, поэтому решать проблемы мы должны вместе и делиться успешным опытом, - сказал Вадим Кстенин.

Мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала, что сегодня в Липецке сформировалась новая команда управленцев.

– Я сама около года в должности, - пояснила Евгения Юрьевна, и представила участников своей делегации.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО-ВОРОНЕЖСКИ

В рамках своего визита гости посетили Правобережные очистные сооружения, где познакомились с «технологической цепочкой» очистки: от первого до последнего этапа. Экскурсию провели генеральный директор ООО «РВК – Воронеж» Олег Николаенко и главный технолог предприятия Сергей Корышев.

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ИСТОЧНИК KP.RU