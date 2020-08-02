Кому из воронежцев отключат газ в августе
В августе, начиная с 3 числа, жителям отдельных домов в Воронеже в дневное время (с 8.00 до 17.00) будут отключать газ для проведения плановых работ. Об этом сообщает портал ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж».
Вот график отключений на август:
03.08 - ул. Дзержинского, д. 172
04.08 - ул. Дзержинского, д. 176
05.08 - ул. Дзержинского, д. 178, ул. Кирова, 70
06.08- ул. Дзержинского, д. 233
07.08 - ул. Дзержинского, д. 235
10.08 – ул.Дзержинского, д. 237
11.08 – ул. Карла Маркса, д. 29, 32
12.08 - ул. Карла Маркса, д. 34
13.08 - ул. Карла Маркса, д. 35
14.08 - ул. Карла Маркса, д. 36
17.08 - ул. Карла Маркса, д. 38, 40
18.08 - ул. Кирова, д. 2, ул. Мира, д. 143
19.08 - ул. Рубцова, д. 59, 67
20.08 - ул. Северная-2я, д. 1
21.08 - ул. Советская, д. 3
24.08 - Военный городок, д. 1, 2
25.08 –Военный городок, д. 3 (1-5 под.)
26.08 - Военный городок, д. 3 (6-9 под.)
27.08 - Военный городок, д. 4 (1-5 под.)
28.08 - Военный городок, д. 4 (6-9 под.)
31.08 - Военный городок, д. 8.
ИСТОЧНИК KP.RU