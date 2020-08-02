Кому из воронежцев отключат газ в августе

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:12:03+03:00

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В августе, начиная с 3 числа, жителям отдельных домов в Воронеже в дневное время (с 8.00 до 17.00) будут отключать газ для проведения плановых работ. Об этом сообщает портал ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж».

Вот график отключений на август:

03.08 - ул. Дзержинского, д. 172

04.08 - ул. Дзержинского, д. 176

05.08 - ул. Дзержинского, д. 178, ул. Кирова, 70

06.08- ул. Дзержинского, д. 233

07.08 - ул. Дзержинского, д. 235

10.08 – ул.Дзержинского, д. 237

11.08 – ул. Карла Маркса, д. 29, 32

12.08 - ул. Карла Маркса, д. 34

13.08 - ул. Карла Маркса, д. 35

14.08 - ул. Карла Маркса, д. 36

17.08 - ул. Карла Маркса, д. 38, 40

18.08 - ул. Кирова, д. 2, ул. Мира, д. 143

19.08 - ул. Рубцова, д. 59, 67

20.08 - ул. Северная-2я, д. 1

21.08 - ул. Советская, д. 3

24.08 - Военный городок, д. 1, 2

25.08 –Военный городок, д. 3 (1-5 под.)

26.08 - Военный городок, д. 3 (6-9 под.)

27.08 - Военный городок, д. 4 (1-5 под.)

28.08 - Военный городок, д. 4 (6-9 под.)

31.08 - Военный городок, д. 8.

ИСТОЧНИК KP.RU