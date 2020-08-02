264 тысячи улетели со счета воронежца, согласившегося «защитить свою карту»

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:14:53+03:00

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29-летний воронежец попался на распространенную мошенническую схему. Незнакомец, назвавшийся по телефону сотрудником службы безопасности банка, сообщил ему о взломе его счета и предложил «пересохраниться» прямо по телефону. Молодой человек поверил звонившему и выполнил действия под его диктовку. В результате 264 тысячи, хранившиеся на банковском счете, исчезли без следа.

Печальную участь воронежца разделили в минувшие сутки еще три жителя региона.

Например, 35-летняя местная жительница разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже детского манежа. Позвонивший вскоре «покупатель» предложил предоплату. Обманом он вынудил собеседницу сообщить ему банковские данные и завладел 3500 рублями, хранившимися на карте.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - сообщили в полиции.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вам на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о переводе денежных средств. Никому не разглашайте персональные данные банковских карт, кем бы ни представились ваши собеседники.

ИСТОЧНИК KP.RU