264 тысячи улетели со счета воронежца, согласившегося «защитить свою карту»
29-летний воронежец попался на распространенную мошенническую схему. Незнакомец, назвавшийся по телефону сотрудником службы безопасности банка, сообщил ему о взломе его счета и предложил «пересохраниться» прямо по телефону. Молодой человек поверил звонившему и выполнил действия под его диктовку. В результате 264 тысячи, хранившиеся на банковском счете, исчезли без следа.
Печальную участь воронежца разделили в минувшие сутки еще три жителя региона.
Например, 35-летняя местная жительница разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже детского манежа. Позвонивший вскоре «покупатель» предложил предоплату. Обманом он вынудил собеседницу сообщить ему банковские данные и завладел 3500 рублями, хранившимися на карте.
По фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - сообщили в полиции.
Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вам на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о переводе денежных средств. Никому не разглашайте персональные данные банковских карт, кем бы ни представились ваши собеседники.
ИСТОЧНИК KP.RU