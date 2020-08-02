2020-08-02T15:25:03+03:00
Общество

Больше трех тысяч аварийных деревьев вырубили в лесах под Воронежем

Лесники забраковали экземпляры с дуплами, гнилями и опасно накренившиеся в сторону
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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Сотрудники воронежского лесхоза обследовали пригородные лесные массивы на предмет опасных деревьев, угрожающих обрушением. Информацию об аварийных растениях в лесхоз передавали и отдыхающие. По итогам инвентаризации в список опасных попали 3282 дерева с признаками гнилей, дуплами или накренившиеся в сторону. Все их спилили.

- В дикой природе погибшие деревья являются важной частью лесной экосистемы. Они обеспечивают круговорот веществ в природе, используются лесными животными, птицами и насекомыми в качестве убежищ. Но в пригородных зонах с высокой рекреационной нагрузкой аварийные деревья представляют угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. До конца года запланировано удалить 4379 таких деревьев, в основном в Сомовском лесничестве., - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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