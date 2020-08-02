В Воронеже умер известный оперный солист Михаил Сыров

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:10:02+03:00

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Из Воронежского театра оперы и балета пришло печальное известие. 1 августа на 89-м году жизни скончался солист оперной труппы Михаил Сыров.

Михаил Иванович был настоящим самородком, получившим свой вокальный дар от природы. Он был тринадцатым ребёнком в крестьянской семье, с детства мечтал о профессиональной сцене. Поступил в Воронежское музыкальное училище в 28 лет. Много работал в самодеятельности и за развитие советского искусства в 1958 году получил Почетную грамоту Президиума Верховного Совета Российской Федерации.

Михаил СыровФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежском музыкальном театре (ныне театре оперы и балета) начал работу в 1962 году, сначала пел в хоре, но вскоре был переведён в труппу солистов. Без малого за пять десятков лет службы в нашем театре Михаил Сыров участвовал в более чем 130 постановках, наиболее полно вокальное и артистическое дарование Сырова раскрылось в музыкальных комедиях. Самые запоминающиеся роли в его творческой копилке – Андрей в опере Чайковского «Мазепа», Грицко в «Сорочинской ярмарке» Мусоргского, Лёнька в опере Хренникова «В бурю», Григорий Мелехов в опере «Тихий Дон» Дзержинского, Баринкай в «Цыганском бароне», Айзенштейн в «Летучей мыши» Штрауса, граф Данило в «Весёлой вдове» Легара, Рауль из «Фиалки Монмартра» Кальмана, дед Захар из комедии «Бабий бунт» Птичкина, граф Кутайсов из «Холопки» Стрельникова, князь Франческу из «Графа Люксембурга» Легара. В 1999 году Михаилу Сырову присвоили почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Михаил Сыров в комедии "Бабий бунт".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Михаил Иванович покорял своим актёрским талантом, профессиональным мастерством и необыкновенным обаянием. Сыров был героем программ региональных и федеральных телевизионных каналов, в том числе передачи "Старше всех!", где Максим Галкин отрекомендовал Михаила Ивановича "дедушкой русской оперы". А ещё он был одним из лучших воронежских Дедов Морозов.

- Он всегда жил наполненной жизнью – оставаясь оперным солистом, писал стихи и прозу, был профессиональным фотографом, также мастерски владел десятком рабочих специальностей, успевал проявлять заботу о близких. В памяти коллег Михаил Иванович Сыров навсегда останется замечательным человеком, многогранной личностью, подлинным примером преданности выбранной профессии, своему театру, искусству. Коллектив театра скорбит в связи с кончиной Михаила Ивановича и выражает глубокие соболезнования его родным и близким, - отметили в театре.

Прощание с артистом начнется 4 августа в 13.00 возле центрального входа в театр.

ИСТОЧНИК KP.RU