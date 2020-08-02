Под Воронежем «Лада-Приора» насмерть сбила пешехода

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:15:30+03:00

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В субботу, 1 августа, в 22.20 в Новоусманском районе в селе Орлово на улице Пионерской под колеса «Лады-Приора» попал пешеход. Мужчина лет 40-45 двигался навстречу машине. За рулем «Лады» находилась 23-летняя местная жительница. Пешеход получил смертельные травмы и погиб на месте ДТП.

По факту аварии полицейские организовали проверку. Она поможет установить личность погибшего и обстоятельства ДТП.

По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах области зарегистрированы 104 ДТП. В 8 авариях пострадали 13 человек. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU