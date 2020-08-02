В Воронеже построили 500-метровую парковку

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:08:03+03:00

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В Воронеже в рамках комплексного благоустройства улицы Матросова на ней оборудовали самую длинную парковку и тротуар. Протяженность стоянки около полукилометра, она занимает пятую часть улицы.

На улице Матросова разнообразная застройка: частный сектор, социальные учреждения, государственные и частные предприятия. При этом пешеходный и автомобильный трафик на улице всегда очень плотный.

- Ранее многие автомобилисты, посещая предприятия и учреждения, зачастую оставляли свой транспорт на озелененной разделительной полосе дороги, в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи, а пешеходам приходилось двигаться по обочине проезжей части, - рассказали в управе Ленинского района.

На самой протяженной парковке Воронежа смогут одновременно разместиться около двухсот легковых автомобилей. А для удобства пассажиров оборудовали остановочную площадку «ул. Журналистов». Ранее здесь уже появились замощенные плиткой остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU