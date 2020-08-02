2020-08-02T09:08:03+03:00
Общество

В Воронеже построили 500-метровую парковку

Бесплатная стоянка появилась на улице Матросова
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фото управы Ленинского районаФото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

В Воронеже в рамках комплексного благоустройства улицы Матросова на ней оборудовали самую длинную парковку и тротуар. Протяженность стоянки около полукилометра, она занимает пятую часть улицы.

На улице Матросова разнообразная застройка: частный сектор, социальные учреждения, государственные и частные предприятия. При этом пешеходный и автомобильный трафик на улице всегда очень плотный.

- Ранее многие автомобилисты, посещая предприятия и учреждения, зачастую оставляли свой транспорт на озелененной разделительной полосе дороги, в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи, а пешеходам приходилось двигаться по обочине проезжей части, - рассказали в управе Ленинского района.

На самой протяженной парковке Воронежа смогут одновременно разместиться около двухсот легковых автомобилей. А для удобства пассажиров оборудовали остановочную площадку «ул. Журналистов». Ранее здесь уже появились замощенные плиткой остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже построили 500-метровую парковку
В Воронеже на видео попал троллейбус, едущий с вихляющимся в разные стороны колесом
В Воронеже на видео попал мальчик на велосипеде, проехавший шесть полос дороги на красный
В Воронеже ищут подрядчика для проекта по превращению Петровского острова в парк
Воронежский «Факел» начал новый сезон с трудной победы над дебютантом
В Воронеже поезд сбил насмерть женщину
В Воронеже на видео попал сильный пожар на Левом берегу
В центре Воронежа маршрутка протаранила стену дома
В Воронеже пропали двое мужчин
Стало известно, когда в Воронеж вернется жара
В Воронеже детские качели стали закрывать на замок
В Воронеже на видео попал дикий способ транспортировки машины
В Воронеже иномарка вылетела с дороги и перевернулась: двое ранены
В Воронежской области мошенник облегчил банковский счет доверчивого мужчины на 200 тысяч рублей
В Воронеже на видео попал юный вандал, отдирающий световую панель в переходе у цирка
В Воронеже мужчине, прятавшему в гараже пулемет, автоматы, пистолеты и гранату, дали условный срок
В Воронеже в квартире многоэтажки обнаружили труп мужчины
На 1 августа в Воронежской области 89 человек заразились коронавирусом
В райцентре Воронежской области пьяный водитель протаранил полицейскую машину
В Воронежской области выбрали нового главу администрации Грибановского района
В Воронеже водитель иномарки сбил мужчину