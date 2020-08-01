В Воронеже на видео попал троллейбус, едущий с вихляющимся в разные стороны колесом
В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео, на котором заметно, что троллейбус едет со спущенным или проколотым задним левым колесом. При этом оно вихляется из стороны в сторону.
В мэрии видео прокомментировали так:
- Ежедневно перед выходом на линию механики в МКП «Воронежпассажиртранс» проверяют техническую исправность всех основных узлов и агрегатов подвижного состава (рулевое управление, тормозная система, световые приборы и т.д.). Информация о технический неисправности, зафиксированной на видео, была передана в транспортную компанию. Троллейбус снят с линии и направлен на дополнительное техническое обслуживание.
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Троллейбус с трясущимся колесом.
ИСТОЧНИК KP.RU