В Воронеже на видео попал троллейбус, едущий с вихляющимся в разные стороны колесом

1 Авг. 2020 2020-08-01T21:14:40+03:00

В мэрии сообщили, что его сняли с маршрута [видео]

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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео, на котором заметно, что троллейбус едет со спущенным или проколотым задним левым колесом. При этом оно вихляется из стороны в сторону.

В мэрии видео прокомментировали так:

- Ежедневно перед выходом на линию механики в МКП «Воронежпассажиртранс» проверяют техническую исправность всех основных узлов и агрегатов подвижного состава (рулевое управление, тормозная система, световые приборы и т.д.). Информация о технический неисправности, зафиксированной на видео, была передана в транспортную компанию. Троллейбус снят с линии и направлен на дополнительное техническое обслуживание.

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Троллейбус с трясущимся колесом.

ИСТОЧНИК KP.RU