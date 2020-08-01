В Воронеже ищут подрядчика для проекта по превращению Петровского острова в парк

1 Авг. 2020 2020-08-01T20:26:21+03:00

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Стартовал тендер на поиск подрядчика для разработка проекта преображения Петровского острова. Победитель аукциона должен будет подготовить документацию, выполнить расчеты по инженерно-техническим нагрузкам на этот участок земли, сделать схему нового облика этой территории, разработать фирменный стиль и навигацию. Все эти работы должны завершить к 21 декабря. За них заплатят до 14,5 миллионов рублей из регионального бюджета.

Начнет подрядчик не с пустого места. Есть идея, на данный момент принятая за основу. На Петровском острове должен появиться тематический парк. На территории в 5,6 гектара планируют разместить два музея, сады, детские площадки, торговую площадь и мастерские.

На центральной площади острова собираются построить двухэтажное здание музея со старинным названием «Цейхгауз». На первом этаже разместят вестибюль, кассы, гардероб и санузел, сувенирную лавку, выставочно-экспозиционный зал и два помещения для персонала. На втором сделают зал для временных выставок, еще один для показа кино и лекций и служебное помещение для хранения экспонатов. С западной стороны музея появятся сады.

В торговой зоне появятся трактир с летней террасой и музей народного ремесла, две ремесленных мастерских и сувенирная лавка.

В южной части острова будет раздолье для детей. Для них оборудуют игровые площадки, причем одну – в виде остова корабля. Там также появится смотровая площадка с деревянным покрытием. В юго-западной части острова оборудуют пирс на сваях для «Гото Предестинации».

Между центральной площадью и игровой зоной установят скамейки и беседки. По всему острову проложат пешеходную дорожку. Кроме того, на нем сделают дорожки, установят скамьи, урны и фонари. Также высадят много деревьев и кустарников.

С Адмиралтейской площадью Петровский остров будет соединять веревочный мост , по которому смогут ходить люди и ездить машины. Входы на переправу планируют сделать в виде двух крепостных башень.

Остров планируют превратить в парк в три этапа. На первом сделают мост и здание музея «Цейхгауз», а также разобьют сады. На втором построят башни входной группы, оборудуют игровые площадки и проведут благоустройство. На третьем появятся пирс, трактир и музей народного ремесла, мастерские и сувенирная лавка.

ИСТОЧНИК KP.RU