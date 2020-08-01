2020-08-01T15:36:50+03:00
Общество

В Воронеже на видео попал дикий способ транспортировки машины

Автомобиль увозили на тракторе, подцепив так неаккуратно, что капот мотался то вверх, то вниз [видео]
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Трактор вез машину весьма неровно.Трактор вез машину весьма неровно.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео дикого способа транспортировки машины на набережной на переулке Ольховый Левобережного района. Шофер трактора с ковшом сначала попробовал ее зацепить со стороны багажника. Когда понял бесперспективность этой попытки, описал дугу и подъехал к капоту. Прицепил к нему трос, но, видимо, сделал это не жестко. Когда машину начали буксировать, она вела себя как судно на море: то взмывала капотом вверх, то «клевала» землю.

В одном из комментариев предположили, что это был бюджетный вариант эвакуатора. Дескать, не всем он сейчас по карману.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

Странный способ эвакуации автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда в Воронеж вернется жара
В Воронеже детские качели стали закрывать на замок
В Воронеже на видео попал дикий способ транспортировки машины
В Воронеже иномарка вылетела с дороги и перевернулась: двое ранены
В Воронежской области мошенник облегчил банковский счет доверчивого мужчины на 200 тысяч рублей
В Воронеже на видео попал юный вандал, отдирающий световую панель в переходе у цирка
В Воронеже мужчине, прятавшему в гараже пулемет, автоматы, пистолеты и гранату, дали условный срок
В Воронеже в квартире многоэтажки обнаружили труп мужчины
На 1 августа в Воронежской области 89 человек заразились коронавирусом
В райцентре Воронежской области пьяный водитель протаранил полицейскую машину
В Воронежской области выбрали нового главу администрации Грибановского района
В Воронеже водитель иномарки сбил мужчину