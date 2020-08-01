В Воронеже на видео попал дикий способ транспортировки машины

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:36:50+03:00

Автомобиль увозили на тракторе, подцепив так неаккуратно, что капот мотался то вверх, то вниз [видео]

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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео дикого способа транспортировки машины на набережной на переулке Ольховый Левобережного района. Шофер трактора с ковшом сначала попробовал ее зацепить со стороны багажника. Когда понял бесперспективность этой попытки, описал дугу и подъехал к капоту. Прицепил к нему трос, но, видимо, сделал это не жестко. Когда машину начали буксировать, она вела себя как судно на море: то взмывала капотом вверх, то «клевала» землю.

В одном из комментариев предположили, что это был бюджетный вариант эвакуатора. Дескать, не всем он сейчас по карману.

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Странный способ эвакуации автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU