В Воронеже иномарка вылетела с дороги и перевернулась: двое ранены

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:02:47+03:00

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В пятницу, 31 июля, в 20.40 в Левобережном районе у дома № 1 на улице Совхозной микрорайона Масловка случилась авария.

- 32-летний водитель «Джили Эмгранд», ехавший со стороны Семилукских Выселок в направлении улицы Лызлова, потерял контроль над машиной. Иномарка в итоге улетела в кювет и перевернулась. В аварии пострадали водитель и его 29-летний пассажир. Обоих отвезли в больницу. У водителя сотрясение мозга, у пассажира – ушибы плеча и поясницы. В причинах аварии разбираются специалисты, работавшие на месте ДТП, - рассказали в городском отделе пропаганды регионального УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU