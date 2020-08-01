На 1 августа в Воронежской области 89 человек заразились коронавирусом
Стало известно о количестве зараженных коронавирусом в Воронежской области за последние сутки. На утро 1 августа сообщили еще о 89 зараженных. В то же время 157 жителей нашей области выздоровели. К счастью, за минувшие сутки никто не умер. Пока коронавирус в Воронежской области унес 94 жизни.
В итоге коронавирус за все время эпидемии диагностировали у 11241 наших земляков, 11188 уже вылечились. Радует и то, что на этот раз никто не умер.
Напомним, что в региональном правительстве сообщили об открытии детсадов с 6 августа. Кроме того, с 14 сентября разрешают работать театрально-концертных организациям. Одно условие – залы должны заполняться не более чем на 50%.
ИСТОЧНИК KP.RU