2020-08-01T12:19:39+03:00
Общество

На 1 августа в Воронежской области 89 человек заразились коронавирусом

В то же время 157 выздоровели
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронежской области число выздоровевших за последние сутки почти вдвое превысило количество заразившихся.В Воронежской области число выздоровевших за последние сутки почти вдвое превысило количество заразившихся.Фото: из архива «КП»
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Стало известно о количестве зараженных коронавирусом в Воронежской области за последние сутки. На утро 1 августа сообщили еще о 89 зараженных. В то же время 157 жителей нашей области выздоровели. К счастью, за минувшие сутки никто не умер. Пока коронавирус в Воронежской области унес 94 жизни.

В итоге коронавирус за все время эпидемии диагностировали у 11241 наших земляков, 11188 уже вылечились. Радует и то, что на этот раз никто не умер.

Напомним, что в региональном правительстве сообщили об открытии детсадов с 6 августа. Кроме того, с 14 сентября разрешают работать театрально-концертных организациям. Одно условие – залы должны заполняться не более чем на 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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