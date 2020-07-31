На выходных в Воронеже будут ремонтировать три улицы

31 Июль 2020 2020-07-31T19:55:35+03:00

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Мэрия Воронежа подготовила список улиц, которые будут ремонтировать на этих выходных. Так, на Баррикадной (от улицы Волгоградской до дома №20 по улице Туполева и от улицы Волгоградской до дома № 27а по улице Туполева): все эти дни ночью будут укладывать верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

На Ленинградской ожидаются те же самые работы, а на проспекте Революции в темное время суток рабочие будут устанавливать бортовой камень.

Тем временем, напомним, на этих выходных в городе перекроют две набережные. Кроме того, в эту субботу почти на весь день перекроют движение автотранспорта на улице Феоктистова. А с третьего августа закроют участки улиц Фридриха Энгельса и Транспортной.

ИСТОЧНИК KP.RU