В Воронеже поменяется маршрут у автобуса №58В

31 Июль 2020 2020-07-31T18:40:22+03:00

Нововведения вводятся только на пять дней

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В Воронеже поменяется путь следования автобуса №58В «ул. Мало-Терновая – Гипермаркет «Линия». Со второго по седьмое августа его движение будет направлено по маршруту до остановки «Девичий рынок» (ул. Сакко и Ванцетти), исключив проезд по улицам Жилина, Мало-Терновая, Рабочий городок.

Как сообщили в городской администрации, в это время на участке улицы Жилина (от Сакко и Ванцетти до Мало-Терновой) будут укладывать тротуар.

Тем временем, напомним, на выходных в городе перекроют две набережные. Кроме того, в эту субботу почти на весь день перекроют движение автотранспорта на улице Феоктистова. А с третьего августа закроют участки улиц Фридриха Энгельса и Транспортной.

ИСТОЧНИК KP.RU