В Воронеже на выходных перекроют Петровскую набережную и Набережную Массалитинова

31 Июль 2020 2020-07-31T18:24:13+03:00

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В эти выходные в Воронеже перекроют две набережные - Петровскую и Массалитинова. По ним побегут легкоатлеты в рамках Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ".

- С 17 часов субботы на сутки будет запрещена парковка на Петровской Набережной, Набережной Массалитинова и улице Софьи Перовской до улицы Большая Стрелецкая. А в воскресенье, в день забега, на этих же улицах с пяти утра до 17.00 будет закрыто движение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Напомним, помимо набережных, в эту субботу почти на весь день перекроют движение автотранспорта на улице Феоктистова. Там будут удалять аварийные и сухостойные деревья.

А с третьего августа закроют участки улиц Фридриха Энгельса и Транспортной. Это связано с подготовкой к реконструкции моста на улице Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU