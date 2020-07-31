Под Воронежем огромный грузовик смял легковушку

31 Июль 2020 2020-07-31T16:54:13+03:00

Фото с места аварии. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Ее водитель попал в больницу.

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Сегодня под Воронежем произошло жуткое ДТП - столкнулись грузовик "МАН" и "Пежо Партнер".

В первом, по данным регионального ГУ МВД, за рулем находился 59-летний житель Курска. В иномарке - 36-летняя жительница Нижнедевицкого района.

- Авария произошла примерно в 13.00 часов на 204 км автодороги «Курск-Воронеж» в Семилукском районе. По предварительным данным, водитель «МАНа» допустил столкновение со встречным "Пежо", - пояснили в полиции.

В результате ДТП жительницу Нижнедевицкого района с травмами доставили в больницу. В соцсетях очевидцы аварии утверждают, что женщина была без сознания.

ИСТОЧНИК KP.RU