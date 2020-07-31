Под Воронежем огромный грузовик смял легковушку
Сегодня под Воронежем произошло жуткое ДТП - столкнулись грузовик "МАН" и "Пежо Партнер".
В первом, по данным регионального ГУ МВД, за рулем находился 59-летний житель Курска. В иномарке - 36-летняя жительница Нижнедевицкого района.
- Авария произошла примерно в 13.00 часов на 204 км автодороги «Курск-Воронеж» в Семилукском районе. По предварительным данным, водитель «МАНа» допустил столкновение со встречным "Пежо", - пояснили в полиции.
В результате ДТП жительницу Нижнедевицкого района с травмами доставили в больницу. В соцсетях очевидцы аварии утверждают, что женщина была без сознания.
ИСТОЧНИК KP.RU