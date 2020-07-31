2020-07-31T16:14:10+03:00
Общество

В Воронеже нашли самую доходную вакансию для медика в ЦФО

Речь идет о предложениях, которые доступны в данный момент
Олег ИВАНОВ
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За первое полугодие 2020 года спрос на медиков и фармацевтов в Центральном федеральном округе вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики HeadHunter. И, видимо, поэтому решили составить десятку актуальных предложений с самыми высокими зарплатами в этой сфере. Однако сразу скажем, что, видимо, Москву в расчет не брали.

Так, наиболее высокооплачиваемой стала вакансия врач психиатр-нарколог в Воронеже – опытный специалист может рассчитывать на доход в до 250 тысяч рублей в месяц.

До 200 тысяч рублей в месяц предлагают врачу-косметологу в Туле. А замыкает тройку наиболее интересных предложений - вакансия стоматолога в Тамбове с зарплатой до 150 тысяч рублей.

Отметим, что в десятке есть еще два доходных места из Воронежа, но суть у них одна и та же - врач-косметолог может рассмотреть оба предложения, ведь по заработку они не отличаются - до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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