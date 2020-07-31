В Воронеже отменили хоккейный матч

31 Июль 2020 2020-07-31T16:02:35+03:00

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Контрольный матч "Буран" - "Тамбов", запланированный в Воронеже на 1 августа, - не состоится. Об этом сегодня сообщила пресс-служба воронежского спортклуба.

Оказалось, что у нескольких тамбовских хоккеистов обнаружены симптомы ОРВИ.

- В связи с этим игроков по рекомендации Роспотребнадзора изолировали от команды. Также они сдали тесты на COVID-19, но так как результаты будут получены от лаборатории спустя несколько дней, принято решение не рисковать и отменить поездку в Воронеж, - пояснили в "Буране".

Планировалось, что матч пройдет без зрителей. Прямую трансляцию игры хотели организовать по интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU