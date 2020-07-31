В Воронежской области обещают сильные дожди, грозы и град

31 Июль 2020 2020-07-31T17:08:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня от синоптиков поступило два прогноза. Один - по Воронежу. Здесь все благополучно - на выходных обещают небольшие дожди, ветер умеренный, температура днем в районе 25 градусов. И так все три дня, начиная с пятницы.

А вот по области наблюдается совсем другая картина. Региональное ГУ МЧС даже прислало предупреждение о неприятных погодных условиях:

- От гидрометеоцентра получен консультативный доклад. что в ночь с 31 июля на 1 августа и днем 1 августа местами по Воронежской области ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU