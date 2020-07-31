В Воронеже опубликовали график перекрытия движения на время домашних матчей "Факела"

31 Июль 2020 2020-07-31T14:20:16+03:00

Запрет на проезд традиционно будет действовать на улице Студенческая

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При проведении Олимп – Первенства Лиги по футболу сезона 2020-2021 в дни домашних игр ФК «Факел» с 9.00 до 22.00 закроют движение автотранспорта по улице Студенческой (от улицы Чайковского до улицы Комиссаржевской).

Об этом сегодня предупредили в мэрии Воронежа.

Сам график домашних игр футбольной команды выглядит следующим образом. В текущем году "Факел" проведет матчи: 1 и 12 августа; 5, 9, 13 и 23 сентября; 4, 13 и 24 октября; 1, 7, 15, 25 и 29 ноября и 5 декабря.

В следующем году команда проведет домашние матчи 14 и 24 марта; 3, 11 и 24 апреля; 8, 19 и 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU