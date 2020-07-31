2020-07-31T11:26:29+03:00
Общество

Бюджет воронежского футбольного клуба «Факел» увеличили почти до 260 млн рублей

Деньги, судя по всему, пойдут на развитие собственной академии и молодежной команды
Олег ИВАНОВ
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Бюджет воронежского футбольного клуба «Факел» в новом сезоне вырастет на 29 млн рублей, то есть почти до 260 млн рублей. Дополнительные вложения согласовал губернатор региона Александр Гусев. Об этом стало известно 31 июля.

Ожидается, что деньги направят на развитие инфраструктуры клуба и детско-юношеского футбола. Хотя ранее генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе в интервью для клубного сайта рассказывал, что хотел бы рассчитывать на увеличение бюджета клуба по статьям «Академия и «Факел-М». Остается наблюдать, удастся ли в регионе построить независимую профессиональную академию.

Кроме того, глава региона заверил болельщиков «Факела», что под жилищную застройку стадион «Труд» в центре города не отдадут.

Кстати, в первом туре воронежский «Факел» примет на своем стадионе «Акрон» из Тольятти. Матч пройдет 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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