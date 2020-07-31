2020-07-31T10:51:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области госпитализировали трех человек после столкновения «УАЗа» с фурой

Вероятно, водитель отечественной машины не выбрал безопасную дистанцию
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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31 июля примерно в 00.01 в Богучарском районе автомобиль «УАЗ-39094», который также называют «Фермер», угодил под грузовик. ДТП случилось на 738 км автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, за рулем отечественной машины был 23-летний житель Красноярска. Он ехал в направлении Ростова. Вероятно, мужчина не выбрал безопасную дистанцию и влетел в фуру «МАН» с полуприцепом, за рулем которой был 47-летний житель Северной Осетии.

- В результате ДТП водитель «УАЗ» и два его пассажира, 23-летний житель Красноярского края и 26-летний житель Оренбургской области с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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