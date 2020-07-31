Из-за работ на телевышке воронежцы столкнутся с перерывами в телевизионных и радиотрансляциях

31 Июль 2020 2020-07-31T10:30:34+03:00

Изменить размер текста: A A

3, 4, а также 11 и 12 августа воронежцы могут столкнуться с перерывами в телевизионных и радиотрансляциях. Дело в том, что специалисты филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» будут проводить профилактические работы на телевизионной башне. Нужно восстановить световое ограждение башни.

Так, с 9.00 до 16.00 будет отключено оборудование, транслирующее цифровые пакты РТРС-1 и РТРС-2. Кроме того, будут отключены радиостанции. вещающие в FM и УКВ-диапазоне. Среди них и радио «Комсомольская правда».

Также перебои возможны при прослушивании: Вести FM, Дети FM, Ди FM, Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Новое радио, Радио 7 на 7 холмах, Радио NRJ, Радио Благовестие, Радио Губерния, Радио России, Радио Ударная волна_РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радиоканал МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское Радио.

Временно могут быть отключены аналоговые телеканалы: СТС, ТНТ, ТНТ4, Че, Ю-ТВ, Дисней, Матч Страна.

Расписание плановых профилактических работ, можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Кратковременные отключения трансляции» или уточнить по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU