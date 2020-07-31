В Воронеже открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, защитнику города Мамеду Джабраилову

Мамед Джабраилов награжден 2 орденами «Красной звезды», орденом «Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За трудовую доблесть» и многими другими. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

29 июля в Воронеже открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Мамеду Джабраилову. Это случилось в годовщину со дня смерти защитника Воронежа. Доска появилась во дворе дома № 100 по улице Старых Большевиков, где жил Мамед Джабраилов.

Под композицию «Журавли» Татьяна Джабраилова и руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов сняли ткань, скрывавшую мемориальную доску и возложили цветы.

- Я очень признательна, благодарна за память, которую люди хранят о моем папе. Очень горжусь этим, - сказала Татьяна Мамедовна.

Мамед Джабраилов (01.06.1918 - 29.07.2019) - участник Великой Отечественной войны, защитник Воронежа. Он награжден 2 орденами «Красной звезды», орденом «Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За трудовую доблесть» и многими другими.

С 2007 года - Почетный гражданин Левобережного района Воронежа. В 2012 году ему присвоено звание «Почетный ветеран Воронежской области». А в 2013-ом награжден памятным знаком «Воронеж – город воинской славы».