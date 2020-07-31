2020-07-31T10:22:14+03:00
Общество

В Воронежской области приобрели 377 квартир для сирот у четырех застройщиков

Департаменту социальной защиты региона удалось купить жилье в новостройках
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Цена за один квадратный метр жилья должна была не превышать 43,4 тысячи рублейЦена за один квадратный метр жилья должна была не превышать 43,4 тысячи рублейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Все 36 тендеров на закупку 377 квартир для воронежских детей-сирот завершились успешно. Заказ разделили между собой четыре застройщика. «Домостроительный комбинат» предоставит 125 квартир, «Воронежбытстрой» - 122, «Жилстрой» - 108 и «Выбор» - 22. Общая стоимость квартир составила 638,2 млн рублей.

Жилье подбирали не только в Воронеже, но и в пригородных районах: Рамонском, Семилукском, Хохольском, Новоусманском и Каширском. Стоимость квадратного метра, согласно аукционным документам, составила 43,4 тысячи рублей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что регион готов платить застройщикам больше, чем даже того требуют нормативы Минстроя, чтобы помочь людям с комфортным жильем.

- Ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам требует решительных действий власти. И в этой ситуации мы делаем все возможное. Впервые за несколько лет нам удалось остановить рост очереди на жилье, - заявил ранее глава региона.

Если говорить про прошлые годы: в 2018-ом на жилье для сирот выделяли 300 млн рублей из облбюджета, а в 2019-м – 392 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще четыре воронежских школьника во время ЕГЭ заработали 200 баллов по двум предметам
В Воронежской области к 31 июля умерли еще двое пациентов с коронавирусом
В сентябре в Воронежской области начнут работать театральные и концертные залы
В Воронеже открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, защитнику города Мамеду Джабраилову
В Воронежской области приобрели 377 квартир для сирот у четырех застройщиков
Бывшего руководителя следствия транспортной полиции отправили на год в колонию общего режима
"Страховой агент" продала машину воронежца под предлогом ее ремонта
Столичный балетмейстер ставит спектакль в Воронежском театре оперы и балета
Воронежский заповедник продлил время работы экскурсионных объектов
В Воронеже поймали серийного грабителя, нападавшего на женщин
В этом году воронежцы стали реже страдать инфекциями верхних дыхательных путей
Прокуратура помогла сотрудникам воронежского санатория получить зарплату
В День ВДВ в Воронеже будут работать фонтаны
В мэрии Воронежа рассказали, как пройдет день города
В Воронеже побывали победители туристической акции выходного дня
В Воронеже женщина-коммерсант, чтобы избежать уголовного дела, вернула казне 43,5 миллиона рублей
В Воронеже над бесхозным коллектором образовался полутораметровый провал
Старейший воронежский бизнес-центр снова никто не захотел покупать даже со скидкой
В Воронеже аферист заставил знакомого отдать ему 12,2 миллиона рублей
В Воронеже завершилась первая смена в детских лагерях
В Воронеже на видео попал ребенок, разгуливающий на стройплощадке под стрелой крана
С начала года водители городских маршруток спровоцировали 27 аварий в Воронеже
В Воронеже женщина поверила, что выиграла миллион, и отдала мошенникам 900 тысяч рублей