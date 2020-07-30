Бывшего руководителя следствия транспортной полиции отправили на год в колонию общего режима
Центральный суд Воронежа признал бывшего и.о. начальника следственного отдела Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте виновным в покушении на мошенничество.
Напомним, в июне 2020 года руководитель следствия сообщил одному из руководителей Юго-Восточной дирекции железнодорожных вокзалов об имеющихся у него доказательствах по уголовному делу и предложил «купить» его молчание за 60 тысяч рублей.
Учитывая признание подсудимым своей вины данных о его личности, суд назначил ему 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.
- Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена и подсудимый в зале суда взят под стражу, - рассказал транспортный прокурор.
ИСТОЧНИК KP.RU