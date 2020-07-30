Бывшего руководителя следствия транспортной полиции отправили на год в колонию общего режима

30 Июль 2020 2020-07-30T20:03:51+03:00

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Центральный суд Воронежа признал бывшего и.о. начальника следственного отдела Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте виновным в покушении на мошенничество.

Напомним, в июне 2020 года руководитель следствия сообщил одному из руководителей Юго-Восточной дирекции железнодорожных вокзалов об имеющихся у него доказательствах по уголовному делу и предложил «купить» его молчание за 60 тысяч рублей.

Учитывая признание подсудимым своей вины данных о его личности, суд назначил ему 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

- Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена и подсудимый в зале суда взят под стражу, - рассказал транспортный прокурор.

ИСТОЧНИК KP.RU