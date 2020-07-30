Столичный балетмейстер ставит спектакль в Воронежском театре оперы и балета
Худрук театра «Кремлевский балет» сделает с нашей труппой балет «Продавец игрушек»
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Художественный руководитель «Кремлевского балета» Андрей Петров поставит в Воронежском театре оперы и балета спектакль «Продавец игрушек» по произведению Виктора Добросоцкого. Уже идет изготовление декораций, начали шить костюмы, сообщили в правительстве Воронежской области.
Премьеру планируют представить зрителям в декабре 2020 года.
Напомним, Андрей Петров уже работал с воронежскими артистами – в декабре 2016 года он поставил балет «Руслан и Людмила» в нашем театре.
ИСТОЧНИК KP.RU