2020-07-30T19:13:57+03:00
Звезды

Столичный балетмейстер ставит спектакль в Воронежском театре оперы и балета

Худрук театра «Кремлевский балет» сделает с нашей труппой балет «Продавец игрушек»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Художественный руководитель «Кремлевского балета» Андрей Петров поставит в Воронежском театре оперы и балета спектакль «Продавец игрушек» по произведению Виктора Добросоцкого. Уже идет изготовление декораций, начали шить костюмы, сообщили в правительстве Воронежской области.

Премьеру планируют представить зрителям в декабре 2020 года.

Напомним, Андрей Петров уже работал с воронежскими артистами – в декабре 2016 года он поставил балет «Руслан и Людмила» в нашем театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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