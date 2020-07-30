2020-07-30T18:41:42+03:00
Общество

Воронежский заповедник продлил время работы экскурсионных объектов

С августа они работают до 19 часов
Елена ФЕДЯШЕВА
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Администрация Воронежского заповедника сообщила о продлении времени работы экскурсионных объектов с 1 августа. Теперь со вторника по воскресенье посетители смогут осмотреть Музей природы, Бобровый городок или пройтись по экотропе «Черепахинская» с 9.00 до 19.00.

- Музей Пескова принимает посетителей со среды по воскресенье в 11:00, 14:00, 16:00, - отметили в заповеднике. - Музей пожаров – в те же дни в 10:30, 13:30, 15:30. Количество посетителей за раз не должно превышать пять человек.

В связи с эпидемией гостям напомнили о необходимости соблюдения особого режима посещения экскурсионных оъектов. Смотреть их придется самостоятельно, без экскурсовода. Все посетители заповедника должны быть в масках (в помещениях), необходимо соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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