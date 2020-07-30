2020-07-30T18:13:43+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийного грабителя, нападавшего на женщин

Жертвами злоумышленника становились жительницы Железнодорожного района
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Оперативники задержали 35-летнего жителя Семилукского района, которого подозревают в серии уличных ограблений. Жертвами злоумышленника становились жительницы Железнодорожного района. Заявления о похожих преступлениях начали поступать в местный отдел полиции с конца июня.

21 июня 2020 года утром у дома №1 по переулку Севастопольский мужчина напал на 48-летнюю прохожую, отнял у нее мобильник. В другой раз от рук грабителя пострадала 67-летняя пенсионерка, проходившая рано утром по улице Минской. В районе дома №23 со спины на нее набросился неизвестный мужчина. Он выхватил сумку, в которой были деньги и телефон. Налетчик скрылся дворами.

- Очередной жертвой злоумышленника стала 50-летняя женщина с ограниченными возможностями. Потерпевшая уже заходила в подъезд дома 29 по улице Минской, как ее настиг злоумышленник. Мужчина выхватил из ее рук смартфон и скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Оперативники сопоставили почерк нападавшего, изучили записи с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что орудовал один и тот же человек. Когда по подозрению в совершении серии грабежей задержали 35-летнего ранее судимого семилукца, он не стал отпираться и во всем признался. Подозреваемый также рассказал, что похищенные телефоны продал, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 100 тысяч рублей, - добавили в полиции.

Подозреваемому грозит семь лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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