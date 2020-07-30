2020-07-30T16:50:11+03:00
Общество

В День ВДВ в Воронеже будут работать фонтаны

Но коммунальщики предостерегают горожан от купания в их чашах
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Фонтан на площади Победы будет работать без светомузыкиФонтан на площади Победы будет работать без светомузыкиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Администрация водоканала решила не лишать горожан последней радости в условиях повсеместных коронавирусных ограничений. В день ВДВ, 2 августа, в Воронеже будут работать фонтаны в Кольцовском сквере и на площади Победы! Однако в водоканале напомнили о недопустимости купания в чашах.

- Поверхность воды в фонтане открыта, в нее попадает мелкий мусор, а также отходы уличной городской среды. К тому же, вода в фонтанах проходит особенную обработку составом, который может стать причиной кожных аллергий. В довершение ко всему - находясь в чаше, можно получить травмы различной степени тяжести, - отметил директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

В водоканале напомнили, фонтан в Кольцовском сквере работает ежедневно, кроме понедельника. Со вторника по четверг его будут запускать в 10.00 и выключать в 22.00. А с пятницы по воскресенье его работа будет продлена до 22.30. Причём в 21.00 фонтан, как и прежде, будет превращаться в светомузыкальный: его цветные струи будут двигаться и менять направление под музыку. С 14 часов до 16 часов – профилактический перерыв. Фонтан на площади Победы работает в те же часы, но без режима светомузыки.

Напомним, ранее сообщалось, что в День ВДВ из-за эпидемии отменят все праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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