В Воронеже над бесхозным коллектором образовался полутораметровый провал

30 Июль 2020 2020-07-30T15:37:11+03:00

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Гуляя по двору, жители дома №5 в переулке Рамонском неожиданно наткнулись на провал асфальта рядом с люком ливневой канализации. Коммунальщики и дорожники выехали на место и установили, что причина кроется в обрушении грунта, а провал достигает полутора метров в глубину.

В управе Коминтерновского района собрали комиссию, чтобы решить, как быть с чрезвычайной ситуацией.

- Выезд на место и детальное обследование показало, что провал появился в результате нарушения поверхности трубы ливневой канализации, проходящей под тротуаром переулка. В МКУ «Городская дорожная служба» пояснили, что труба является бесхозной, - рассказали в управе района.

Специалисты пришли к выводу, что ситуация требует срочного вмешательства, так как при наступлении осени нагрузка на коллекторы ливневой канализации значительно увеличится. Для решения проблемы управа направила письмо в адрес дорожной службы города.

ИСТОЧНИК KP.RU