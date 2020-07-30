В Воронеже аферист заставил знакомого отдать ему 12,2 миллиона рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T15:01:39+03:00

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Жертвой крупной аферы стал не бедный человек, желавший всеми правдами-неправдами оформить право собственности на спорный земельный участок. Об этой проблеме узнал в 2015 году его 45-летний знакомый. И решил нагло приятеля «развести».

Мужчина заявил, что у него есть связи, которые позволят «провернуть» дело с участком максимально быстро. Но его знакомые люди серьезные, любящие солидные подношения. Тут-то он и предложил свои услуги в качестве посредника. В результате с сентября 2015-го по июль 2019 года приятель передал ему в общей сложности 11,4 миллиона рублей. В благодарность знакомый рассказывал ему, как якобы хорошо движутся дела с участком.

- При получении очередной части денег – 800 тысяч рублей – мужчина был задержан нашими сотрудниками во взаимодействии с работниками ФСБ, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Максим Гуров. – Аферист признал свою вину. Теперь ему вынесли приговор - три года лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. Мужчина оштрафован на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU