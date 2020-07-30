С начала года водители городских маршруток спровоцировали 27 аварий в Воронеже

30 Июль 2020 2020-07-30T14:28:07+03:00

Самыми частыми нарушениями стали высадка пассажиров со второго ряда, заезд за стоп-линию и опасное маневрирование

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Рост аварийности на пассажирском транспорте Воронежа стал поводом для сбора руководителей автотранспортных предприятий с главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Воронежа Андреем Астаниным.

По данным ГИБДД в этом году зарегистрированы 64 ДТП с участием пассажирского транспорта. В этих авариях один человек погиб и 84 получили травмы. Кроме того водители автобусов спровоцировали 27 ДТП с 32 пострадавшими. А это 42,2% от общего количества ДТП с пассажирским транспортом.

Самыми распространенными нарушениями со стороны водителей маршруток являются: высадка пассажиров со второго ряда, заезд за стоп-линию и несоблюдение правил маневрирования.

На совещании приняли решение оснастить подвижной состав системами видеонаблюдения, усилить контроль, в том числе медицинский, при выпуске водителей на линию.

А о нарушениях со стороны водителей горожане могут сообщать по телефонам 260-51-23, 260-52-23, напомнили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU