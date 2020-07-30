2020-07-30T12:57:31+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре назвали самые зараженные коронавирусом районы Воронежской области

А еще сообщили, где в Воронеже выше риск подхватить заразу
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже по числу заболеваний коронавирусом лидирует Коминтерновский район, в области возглавляет печальный список Россошанский.В Воронеже по числу заболеваний коронавирусом лидирует Коминтерновский район, в области возглавляет печальный список Россошанский.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В региональном управлении Роспотребнадзора предоставили данные по количеству зараженных коронавирусом в Воронежской области с раскладкой по районам.

Оказалось, что в Воронеже лидер по числу заболевших – Коминтерновский района (29,97%), на втором месте Советский (22,19%), на третьем – Ленинский (15,1). Далее идут Левобережный (13,62%), Железнодорожный (11,7%) и Центральный (8,14%). В целом на Воронеж приходится немногим меньше половины всех больных коронавирусом в области (45,5%).

По районам области ситуация такая – в тройке лидеров печального рейтинга Россошанский (5,08% от всех заболевших по области), Лискинский (4,25%), Рамонский (4,17%), Новоусманский (4,14%), Борисоглебск (3,54%) и Семилукский (3,15%) районы. В остальных число зараженных на порядок меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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