2020-07-30T12:22:48+03:00
Общество

На улице 45-ой Стрелковой дивизии в Воронеже снесут обгоревшие гаражи

Деревянные постройки – источник опасности для жилых домов
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Коминтерновского районаФото управы Коминтерновского района
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Комиссия по ЧС Коминтерновского района Воронежа решила снести деревянные гаражи, расположенные вблизи домов №115 и №117 по улице 45-ой Стрелковой дивизии. В июле кто-то уже поджег эти постройки. К счастью, вовремя прибывшие пожарные не допустили перекидывания огня на дома. Однако обгоревшие гаражи до сих пор создают угрозу для соседних домов. В этой связи от них решили избавиться окончательно.

Обгоревшие постройки разберут силами районного комбината благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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