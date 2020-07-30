В регионе в рамках партпроекта проверяют соблюдение норм безопасности учреждений культуры
Единороссы обсуждают также с творческими коллективами федеральную программу «Земский работник культуры»
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«Единая Россия» выступила с инициативой оказать учреждениям культуры, особенно расположенным на селе, помощь в открытии после пандемии. По мере необходимости этой работой займутся депутаты всех уровней и региональные координаторы партийного проекта «Культура малой Родины».
ИСТОЧНИК KP.RU