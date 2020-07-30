В Воронежской области «Лада» врезалась в «КамАЗ»: погиб водитель

30 Июль 2020 2020-07-30T10:43:03+03:00

Удар в прицеп оказался для водителя "Лады" роковым. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В среду, 29 июля в 20.10 на первом километре дороги «Лиски-Залужное-Колыбелка-Пуховов-Луганск» в Лискинском районе случилось ДТП, завершившееся трагедией.

27-летний житель Бобровского района, руливший «КамАЗом» с прицепом, ехавший со стороны Лисок в направлении села Коломыцево, повернул налево, и, нарушая правила, пересек сплошную линию разметки. В это время 62-летний житель Лискинского района на «Ладе-Калине» попытался обогнать грузовик и врезался в его прицеп. При этом он тоже нарушал правила. Удар для водителя «Лады» оказался смертельным.

У "Лады" разворочено крыло.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 29 июля в Воронежской области зарегистрировали 120 ДТП, из них 78 – в Воронеже. 32 случились в районах, еще 10 – на федеральных трассах. В 11 авариях один человек погиб, еще 12 получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU