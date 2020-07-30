2020-07-30T10:04:02+03:00
Общество

Эксперт Сбербанка: потери российской экономики от кибератак в 2021 году могут вырасти до 7 трлн рублей

Ситуацию с мошенничеством и кражами в сети во многом усугубила пандемия
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сегодня в мире уже насчитывают около 1,5 миллиона киберпреступников, но к 2021 году их количество может вырасти до 2 миллионов. Это глобальная проблема. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, из-за атак в сети российская экономика в этом году недосчитается 3,5 триллионов рублей, а в 2021-ом потери и вовсе могут вырасти до 7 триллионов рублей.

- По данным МВД РФ, количество киберпреступлений в нашей стране в первом полугодии 2020 года уже выросло на 85% в сравнении с тем же периодом 2019-го. Ситуацию усугубила пандемия. К тому же порог вхождения в «отрасль» становится все ниже, многие из новых преступников могут быть без технического и IT-бэкграунда, - подчеркнул Станислав Кузнецов.

По прогнозу эксперта, к 2021 году киберпреступников в России станет на 30% больше. Ранее Сбербанк организовал круглый стол по борьбе с киберпреступностью в финансовом секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре назвали самые зараженные коронавирусом районы Воронежской области
В Воронеже стало известно, когда откроют детсады
На улице 45-ой Стрелковой дивизии в Воронеже снесут обгоревшие гаражи
В регионе в рамках партпроекта проверяют соблюдение норм безопасности учреждений культуры
В Воронежской области снова разрешили передавать посылки заключенным
В Воронеже в День ВДВ не будет массовых мероприятий
В Воронежской области «Лада» врезалась в «КамАЗ»: погиб водитель
В Воронеже нашли труп утопленника на Голубом озере
Эксперт Сбербанка: потери российской экономики от кибератак в 2021 году могут вырасти до 7 трлн рублей
Еще два жителя Воронежской области умерли от коронавируса
В райцентре Воронежской области на пожаре погибли женщина и ее сын
В Воронежской области сосед ударил топором пенсионерку
В райцентре Воронежской область ночью сгорел дом: есть пострадавшие
На десятом Платоновском фестивале покажут «Воронежский кейс»
Высокопоставленного воронежского полицейского за мошенничество приговорили к 4 годам колонии
Будет ли в этом году у Платоновского фестиваля зарубежная программа, решат после 15 августа
По решению суда в Воронеже могут снести торговый центр «Народный»
Пять воронежских медучреждений нарушили положение о воинском учете