Еще два жителя Воронежской области умерли от коронавируса

30 Июль 2020 2020-07-30T09:59:48+03:00

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В оперативном штабе предоставили данные по количеству заболевших коронавирусом жителям Воронежской области за последние сутки. Оказалось, что 29 июля стало известно еще о двух смертях от этой страшной заразы. За время эпидемии в нашей области от коронавируса умерли уже 92 человека.

В то же время за сутки коронавирус обнаружили еще у 89 наших земляков, всего его диагностировали уже у 11065 жителей Воронежской области. Эта цифра уже больше недели не переваливает за сотню, хотя относительно недавно было по 200 случаев и даже больше. Растет и число выздоровевших. 29 июля победили страшную болезнь 247 жителей Воронежской области, всего их стало 10882.

Напомним, режим самоизоляции в нашем регионе продлили до особого распоряжения губернатора. Правда, по факту ограничения понемногу снимают.

ИСТОЧНИК KP.RU