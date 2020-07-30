2020-07-30T09:59:48+03:00
Общество

Еще два жителя Воронежской области умерли от коронавируса

За сутки прибавилось 89 зараженных
Юрий КОЗЛОВ
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Умерли еще двое, теперь смертей от коронавируса в Воронежской области стало 92.Умерли еще двое, теперь смертей от коронавируса в Воронежской области стало 92.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В оперативном штабе предоставили данные по количеству заболевших коронавирусом жителям Воронежской области за последние сутки. Оказалось, что 29 июля стало известно еще о двух смертях от этой страшной заразы. За время эпидемии в нашей области от коронавируса умерли уже 92 человека.

В то же время за сутки коронавирус обнаружили еще у 89 наших земляков, всего его диагностировали уже у 11065 жителей Воронежской области. Эта цифра уже больше недели не переваливает за сотню, хотя относительно недавно было по 200 случаев и даже больше. Растет и число выздоровевших. 29 июля победили страшную болезнь 247 жителей Воронежской области, всего их стало 10882.

Напомним, режим самоизоляции в нашем регионе продлили до особого распоряжения губернатора. Правда, по факту ограничения понемногу снимают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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