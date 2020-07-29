2020-07-29T19:54:44+03:00
Общество

По решению суда в Воронеже могут снести торговый центр «Народный»

Он находится на улица Дубровина
Олег ИВАНОВ
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По решению Воронежского арбитражного суда могут снести торговый центр «Народный», который находится по адресу: на ул. Дубровина, 3в. В материалах дела говорится, что 28 июля суд встал на сторону истца - регионального департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Соответственно компания «ЕвроСтрой» выступала ответчиком.

По предварительным данным, компании придется самостоятельно и за свой счет снести объекты на земельном участке площадью 36, 4 тысяч кв.м. На этой территории находится четыре объекта: ТЦ «Народный» (13,5 тысяч кв.м. ) и три вспомогательных помещения (63,1 кв.м., 56,3 кв.м. и 21,6 кв.м.).

А в Едином государственном реестре недвижимости должна быть погашена регистрационная запись за 2013 год о праве собственности ООО «Еврострой» на земельный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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