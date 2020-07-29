На кольце у главного корпуса ВГУ инспекторы устроили рейд на шумных воронежских водителей

29 Июль 2020 2020-07-29T18:37:54+03:00

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Кольцо у главного корпуса ВГУ известно многим, как место, где по ночам любят собираться поклонники экстремального вождения. Вот только их шумные автомобили, как минимум, мешают спать местным жителям. На днях сотрудники ГИБДД устроили рейд как раз на таких гонщиков.

У дома №1 на Университетской площади остановили автомобиль Nissan Skyline с ревущим двигателем. За рулем оказался 25-летний воронежец. Ему напомнили о статье 8.23 КоАП РФ. Она касается как раз тех владельцев автомобилей, которые не следят за уровнем шума. Молодой человек объяснил, что просто хотел привлечь внимание к автомобилю. Всего за несколько часов поймали 4 таких «гонщиков».

- Подобного рода мероприятия будут проводиться в городе на постоянной основе, - обещают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU