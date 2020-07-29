2020-07-29T17:16:24+03:00
Общество

14 воронежских школьников стали стобалльниками на ЕГЭ по химии

Всего экзамен по этому предмету писали 1135 ребят
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

14 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов, еще семь человек получили максимум на экзамене по обществознанию. Об этом сообщил региональный департамент образования, науки и молодежной политики 29 июля. Всего химию писали 1135 ребят, а "общество" - 4 119.

Количество стобалльников по остальным предметам распределилось следующим образом: по географии - один выпускник, по литературе - 11 человек, по информатике - двое, по русскому языку - 28, по профильной математике - семеро (рекордный результат за четыре года), по истории - шестеро, по физике - двое.

Четверо ребят стали в этом году "мультибалльниками". Двое получили 300 баллов по сумме трех ЕГЭ, еще двое - 200 баллов за два предмета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будет ли в этом году у Платоновского фестиваля зарубежная программа, решат после 15 августа
По решению суда в Воронеже могут снести торговый центр «Народный»
Пять воронежских медучреждений нарушили положение о воинском учете
Воронеж до конца года получит 62 современных автобуса почти на миллиард рублей
В Воронеже водителя «Мерседеса», сбившего насмерть студента на «зебре», приговорили к 2,5 годам колонии-поселения
На кольце у главного корпуса ВГУ инспекторы устроили рейд на шумных воронежских водителей
В этом году воронежский фестиваль «Город-сад» впервые состоится онлайн
Афиша десятого Платоновского фестиваля пополнилась спектаклями российских театров
Tele2 нарастила оборот по финансовым сервисам в Воронежской области
В Воронежской области сократили 345 мест для лечения пациентов с коронавирусом
Останки 71 воронежца обнаружили в Чехии на месте боев Красной Армии с фашистами
Двое воронежских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов
В Воронежской области гидрометцентр вновь предупреждает об аномальной жаре
14 воронежских школьников стали стобалльниками на ЕГЭ по химии
В Воронеже поймали ограбившего банк 28-летнего налетчика-одиночку
На трассе в Воронежской области грузовик "Мицубиси" въехал в КамАЗ
Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал открыть к 1 сентября восемь пристроек к детсадам
В Воронеже после падения с 15 этажа погиб 3-летний ребенок
В Воронежской области поймали сбежавшего из колонии преступника
В Воронеже Книжный клуб "Петровский" объявил о закрытии
В Воронежском центральном парке приступили к откачке воды из пруда
Жительнице Воронежской области грозит до 5 лет тюрьмы за найденный под линолеумом клад с драгоценностями
В Воронежском заповеднике показали лосей, косулей и оленей, которые пришли полакомиться солью