14 воронежских школьников стали стобалльниками на ЕГЭ по химии
14 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов, еще семь человек получили максимум на экзамене по обществознанию. Об этом сообщил региональный департамент образования, науки и молодежной политики 29 июля. Всего химию писали 1135 ребят, а "общество" - 4 119.
Количество стобалльников по остальным предметам распределилось следующим образом: по географии - один выпускник, по литературе - 11 человек, по информатике - двое, по русскому языку - 28, по профильной математике - семеро (рекордный результат за четыре года), по истории - шестеро, по физике - двое.
Четверо ребят стали в этом году "мультибалльниками". Двое получили 300 баллов по сумме трех ЕГЭ, еще двое - 200 баллов за два предмета.
ИСТОЧНИК KP.RU