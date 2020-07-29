14 воронежских школьников стали стобалльниками на ЕГЭ по химии

29 Июль 2020 2020-07-29T17:16:24+03:00

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14 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов, еще семь человек получили максимум на экзамене по обществознанию. Об этом сообщил региональный департамент образования, науки и молодежной политики 29 июля. Всего химию писали 1135 ребят, а "общество" - 4 119.

Количество стобалльников по остальным предметам распределилось следующим образом: по географии - один выпускник, по литературе - 11 человек, по информатике - двое, по русскому языку - 28, по профильной математике - семеро (рекордный результат за четыре года), по истории - шестеро, по физике - двое.

Четверо ребят стали в этом году "мультибалльниками". Двое получили 300 баллов по сумме трех ЕГЭ, еще двое - 200 баллов за два предмета.

ИСТОЧНИК KP.RU